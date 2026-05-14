Göztepe Basket kendine geldi

Altındağ Atatürk Spor Salonu'nda nefes kesen mücadelede Göztepe Basketbol, final serisi yolunda çok kritik bir galibiyete imza attı. İlk periyodu 12-21 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci çeyrekte ortaya koyduğu reaksiyonla oyunun kontrolünü eline aldı ve soyunma odasına 36-35 üstün girdi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü periyot 49-52 tamamlanırken, son bölüm adeta yürekleri ağza getirdi. Skor son hücumda 71-71'e geldi. Ancak sahneye çıkan Barnes, attığı basketle takımına 73-71'lik hayati galibiyeti getirdi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, Süper Lig hedefi için seriyi son maça taşımayı başardı. Göztepeli futbolcular İsmail Köybaşı ve zılılar, taşımayı Ogün, basketbol takımını yalnız bırakmayarak salondaki coşkuya ortak oldu.