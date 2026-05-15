Ahmet Kandemir reçeteyi verdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşme hattındayken 18 yıl sonra döndüğü Karşıyaka'yı son 7 haftada 5 galibiyetle son salisede mucizevi bir şekilde ligde tutan antrenör Ahmet Kandemir, yeşil-kırmızılı kulübün bir daha aynı sıkıntıları yaşamaması için yeniden üretici olması gerektiğini söyledi.

Karşıyaka'yla anlaşmadan önce bütün maçları izlediğini belirten Kandemir, "Çok zor bir şeydi. Kalan 7 maçta minimum 4 galibiyet almamız gerekiyordu. Bursa dahil 4 galibiyetin yeteceğini hesaplarken işler çok daha başka yere gitti. Yani belki 5 galibiyet bile yetmeyecek duruma gelmişti. Ama neticede biz bir hedef koymuştuk. Geçmişe sünger çekip unutup kalan maçlarda en maksimum gücümüzü oynayarak ligde kalmak için çalıştık. Çünkü ilk geldiğimizde de sadece bizim kazanmamız yetmiyordu. En yakın rakibimizde galibiyet farkı vardı. Daha yukarıdaki bugün küme düşen Mersin'le aramızda 5 galibiyet farkı vardı. Bunları kapatmak kolay değildi. Biz kazanınca herkes birbirini yenmeye başladı. Ama sonuç olarak çok zor bir işi oyuncuların başardığını düşünüyorum" diye konuştu.