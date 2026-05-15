Aslan’a yeni Belçikalı

Galatasaray, gelecek sezon alternatifli bir orta saha kurmak için harekete geçti. İngiliz basının haberine göre sarı-kırmızılılarda gündemdeki ilk isim Aston Villa'dan ayrılması beklenen Tielemans. İngiliz basının haberine göre; Aston Villa, Youri Tielemans için bu yaz iyi bir teklif gelirse oyuncuyu satabilir. Kulübün finansal sıkıntıları sebebiyle kadrodaki hiçbir futbolcu "dokunulmaz" değil. Youri Tielemans'ın Galatasaray'ın orta saha alternatifleri içinde olduğu biliniyor.

DEĞERİ 35 MİLYON

Belçikalı merkez orta saha, 2023 yazında Leicester City'den bedelsiz şekilde Aston Villa'ya geçiş yapmıştı. Kulüple 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Tahmini piyasa değeri 35 milyon Euro civarında. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de 23 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.756 dakika kalan 1.77 boyundaki futbolcu, 4 asist üretti. Sezon içinde 2 kez sakatlık problemi yaşadı. Ama şu anda bir sıkıntısı bulunmuyor. Galatasaray'ın oyuncuyu ikna edebilmek için Belçika efsanesi Dries Mertens'i de devreye sokabileceği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Mertens daha önce gerekirse transferlerde Galatasaray'a yardımcı olabileceğini söylemişti.