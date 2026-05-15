Beşiktaş finali Rize’de yapacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı kadın hakemimiz Asen Albayrak yönetecek. Süper Lig'i 4. sırada tamamlaması daha önce kesinleşen siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti. Siyahbeyazlılarda Çaykur Rizespor müsabakasında iki oyuncu forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra özel izinli Felix Uduokhai, sezonun son karşılaşmasında formasından uzak kalacak.

ORKUN REKOR İÇİN OYNAYACAK

SİYAH-BEYAZLI takım, Çaykur Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçta 1 kez sahadan yenik ayrıldı. Beşiktaş, Karadeniz ekibiyle yaptığı söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Rizespor karşısında gol rekoru için sahaya çıkacak. 2022-2023 sezonunda Feyenoord formasıyla Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) bir sezonda 8 gol atmayı başaran Orkun Kökçü, Rizespor karşısında rakip fileleri havalandırması durumunda bu rekorunu kıracak.