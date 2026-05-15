Buzun altında tarihe geçti

28 Mart 2026 tarihinde Finlandiya'nın Laukaa bölgesindeki Lake Siikajärvi'de milli sporcu Birgül Erken, monopalet ile buz altında tek nefeste yatayda 141 metre mesafe kat ederek CMAS buzaltı serbest dalış dünya rekorunu kırdı. Beyaz kartla tamamlanan bu tarihi performansın resmi onayı yaklaşık bir ayı aşkın süredir bekleniyordu. CMAS kurul toplantılarının tamamlanmasının ardından dünya rekoru resmen onaylandı ve tarihe geçti. Böylece Türk bayrağı bir kez daha dünyanın zirvesinde dalgalandı. Bir Türk kadınının adı; cesareti, disiplini, inancı ve vazgeçmeyen ruhuyla uluslararası spor tarihine altın harflerle kazındı.

DÜNYAYA MEYDAN OKUDU

SENİOR kategorisinde rekor başvurusu yapan milli sporcu Birgül Erken, yalnızca kendi yaş grubuna değil, tüm yaş gruplarında dünyaya meydan okudu ve dünyanın en güçlü Kaf-Kaf'ın genel kuruluna seçim maddesi girip girmeyeceği konusundaki belirsizlik ortadan kalktı Yeşil-kırmızılılar, nisan ayında aday çıkmadığı için yönetimin görevine devam ettiği olağanüstü genel kurulu 23 Haziran'da yapma kararı aldı. Başkan Aygün Cicibaş'ın göreve devam edip etmeyeceği veya başka aday çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmedi sporcularıyla aynı sıralamada mücadele etmeyi seçerek zirveye çıkmayı başardı. Arkadaşlarının kendisine taktığı "Buzlar Kraliçesi" lakabının hoşuna gittiğini söyleyen milli sporcu Birgül Erken, kırdığı dünya rekorunun kendisine büyük bir özgüven verdiğini belirtti. Erken, doğru destek ve sponsorluk imkanları sağlandığı takdirde mevcut dünya rekorunu çok daha ileriye taşıyabileceğine inandığını ifade ederek şu açıklamada bulundu: "Bu rekor bana şunu gösterdi: Sınırlar düşündüğümüzden çok daha ileride. Eğer gerekli şartlar sağlanırsa ve güçlü desteklerle hazırlanabilirsem, kendi rekorumu çok daha ileriye taşıyabileceğime yürekten inanıyorum. Türk bayrağını uluslararası arenada zirveye taşımak, kürsülerde dalgalandırmak ve yeni nesillere umut olmak istiyorum."