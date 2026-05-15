Efeler Yolu Ultra Trail’de 264 sporcu mücadele edecek

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde 16-17 Mayıs'ta ikinci kez düzenlenecek Efeler Yolu Ultra Trail'e 8 ülkeden 264 sporcunun katılacağı bildirildi. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre valilik koordinasyonunda, Argeus Travel & Events tarafından Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla düzenlenecek organizasyonda sporcular, Ege'nin doğal ve tarihi güzellikleri arasında ter dökecek. Etkinlik programına göre yarın 50 kilometrelik parkur saat 07.00'de, 30 kilometrelik yarış ise saat 09.00'da başlayacak. Pazar günü ise 15 kilometrelik yarış saat 09.00'da, 5 kilometrelik parkur da saat 10.00'da start alacak. Yarışların ödül töreni ise bu iki yarışın ardından Birgi'de yapılacak.