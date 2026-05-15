Fenerbahçe için sürpriz iddia

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, savunma hattı için flaş bir iddia gündeme geldi. İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un iddiasına göre sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen Malang Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor. Ligue 1'de bu sezon gösterdiği performansla "Sezonun 11'ine" seçilen 27 yaşındaki Fransız stoper için Fenerbahçe resmi temaslara hazırlanıyor. Chelsea döneminin ardından Lens'te yeniden doğan Sarr, hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabiliyor.

JACOBS, transfer sürecinde Fenerbahçe'nin yalnız olmadığını vurguladı. Al-Hilal ve Atletico Madrid'in de oyuncuyu izlediğini iddia etti. Sarr'ın Lens ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor. Sarı-lacivertlilerde bilindiği gibi Oosterwolde'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu sebeple sol stoper konusunu liste başına çektiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin önceliği sol stoper ve forvete verdikleri bilinirken, iki isim de transfer çalışmalarını yurt dışında devam ettiriyor.