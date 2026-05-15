Muğlaspor genel kurula gidiyor

2'nci Lig Play-Off final maçında Bursa'da Seza Çimanto Elazığspor'u seri penaltı atışları sonucu 8-7 yenerek tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'un 5 Haziran'da olağan genel kurula gideceği belirtildi. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde saat 18.30'da yapılacak kongrede takımı 3 senede üst üste 3 şampiyonlukla amatör ligden 1'inci Lig'e taşıyan Başkan Menaf Kıyanç'ın yeniden aday olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Kulüp, kongreyi yeni sezon öncesi yol haritasını belirlemek açısından kritik bir adım olarak görüyor.

KUTLAMADA KONSER VERİLECEK

Muğlaspor'da şampiyonluk kutlamasının programı belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüp şampiyonluğu pazar günü Simge Sağın konseriyle kutlayacak. "Şampiyonluk coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz" başlıklı açıklamada, "2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Muğlaspor'umuz, büyük zaferini taraftarlarımız ve Muğla halkıyla kutlamaya hazırlanıyor. 17 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek, 'Şampiyonun Gecesi' etkinliklerinde takımımız saat 17.30'da tesislerimizden hareket edecek konvoy eşliğinde şehir turu yaparak kutlama alanına ulaşacaktır. Saat 19.00'da başlayacak organizasyonda şampiyonluk kupamız futbolcularımıza takdim edilecek." ifadeleri kullanıldı.