Tesis krizi büyüdü

Gelecek sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor ile 3. Lig'de 2. sezonunu yaşayacak olan Denizli İdmanyurdu 1959 SK takımları, Denizli'de ki Haluk Ulusoy tesislerini, yeni sezonda ortaklaşa kullanmak amacıyla hazırlanan protokole kulüp başkanları Süleyman Urkay ve Mustafa Gölcü imza atmışlardı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce de imzalanan üçlü protokol Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderilmişti. Bakanlıktan resmi yazı gelmesi beklenirken, Denizli İdmanyurdu altyapı takımlarının tesislerde antrenman yapmak istedi.

ŞİKAYET İÇİN KARAKOLA GİTTİ

Ancak, soyunma odalarının kilitli olduğu görülmesiyle, İdmanyurdu yönetim kurulu üyesi Osman Keser, Denizlispor Kulüp Başkanı Süleyman Urkay ve Sportif Direktör Ömer Alp Kulga ile irtibata geçip anahtarları istediği ancak 'Siz burada antrenman yapamazsınız' şeklinde cevap verilmesi üzerine ortam bir anda gerildi. Başkan Urkay çağırmasıyla tesislere polis geldi. Kulübün medya birimine soyunma odası kapı kilidinin İdmanyurdu Kulübü yetkililerince kırıldığını iddia edip sosyal medyada paylaşım yapan Urkay, gelen polise de şikayette bulundu. Kapıda zorlama ve kırılma konusunda bulgulara rastlamayan polis, işlem yapmadan tesislerden ayrıldı. Denizlispor Başkanı Urkay, karakola şikayette bulunmak üzere tesislerden ayrılırken, İdmanyurdu altyapı takımları da saha kenarında soyunup, elektriklenen ortamda antrenmanlarını yaptılar.