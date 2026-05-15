Trabzon üst üste 3. kez kupada finalde

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale adını yazdıran taraf oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında 1-0 yenik duruma düşen bordomavililer, önce 1-1 yaparak skoru eşitledi ardından uzatma dakikalarında da galibiyet golünü bularak finale yükselen taraf oldu. Son üç sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda istikrarlı bir performans ortaya koyan Trabzonspor, üst üste üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi.

MUÇİ'YE SEVGİ SELİ

Bordo-Mavililer, iki sezon önce Beşiktaş ile oynadığı finalden 3-2 mağlubiyetle ayrılırken, geçen sezon ise Galatasaray'a 3-0 kaybederek kupayı kaçırmıştı. Karadeniz ekibi, bu sezon da finale adını yazdırarak son üç yıldaki istikrarlı çıkışını sürdürdü ve kupaya uzanma hedefini bir kez daha finale taşıdı. Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordomavili takımın deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırmasını farklı başlıklarla taşıdı. Takıma ve özellikle Muçi'ye övgü yağdı.