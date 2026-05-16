Fenerbahçe kasasına piyango! Arda Güler iddiası ortalığı karıştırdı

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'ye eski yıldızından bir piyango daha vurabilir.Haberde, Arsenal'in Arda Güler için Madrid devine toplamda 90 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

AS'ta yer alan haberde, Mesut Özil ve Martin Odegaard gibi milli oyuncunun da Arsenal 'in yolunu tutabileceği belirtildi.

18 MİLYON EURO DAHA

Oyuncu bu rakama satılırsa sonraki satıştan yüzde 20 payı bulunan Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon euro daha girecek. Sarı-lacivertli takım, Arda Güler'in transferinden şu ana kadar bonuslarla birlikte 28 milyon euro kazandı.

21 yaşındaki oyuncunun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

Real Madrid formasını şu ana kadar toplamda 111 kez terleten Arda, 18 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.