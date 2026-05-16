Fenerbahçe kasasına piyango! Arda Güler iddiası ortalığı karıştırdı

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler hakkında dikkat çekici transfer iddiaları gündeme geldi. Genç yıldızın olası bir satışında yüksek bir bonservis bedelinin söz konusu olabileceği ve bu durumun Fenerbahçe'ye de önemli bir gelir sağlayabileceği ifade ediliyor. Konuya dair gelişmeler futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor.
NİSAN AYININ EN İYİSİ!
Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de nisan ayının oyuncusu seçildi.
SEZONA DAMGA VURDU
Genç futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıktı ve 6 gol, 14 asistlik katkı sağladı.
Başarılı bir performans sergileyen Arda Güler, Real Madrid taraftarının da sevgilisi haline geldi.
TRANSFER İDDİASI!
AS'ta yer alan haberde, Mesut Özil ve Martin Odegaard gibi milli oyuncunun da Arsenal'in yolunu tutabileceği belirtildi.
Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'ye eski yıldızından bir piyango daha vurabilir.Haberde, Arsenal'in Arda Güler için Madrid devine toplamda 90 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.
18 MİLYON EURO DAHA
Oyuncu bu rakama satılırsa sonraki satıştan yüzde 20 payı bulunan Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon euro daha girecek. Sarı-lacivertli takım, Arda Güler'in transferinden şu ana kadar bonuslarla birlikte 28 milyon euro kazandı.
21 yaşındaki oyuncunun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.
Real Madrid formasını şu ana kadar toplamda 111 kez terleten Arda, 18 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.