8. Etnospor Kültür Festivali yaklaşıyor

Dünya Etnospor Birliği tarafından 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 8. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı, İstanbul'da gerçekleşti. Özel bir otel düzenlenen toplantının ardından Bilal Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Katılımcıları mahcup etmeyeceklerini belirten Erdoğan, "21-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz 8. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtımı için bir araya geldik. Gerçekten halkımızın ücretsiz katılacağı, çok farklı lezzetleri tadabileceği, ailecek hoşça vakit geçirebileceği, kültürel aktarımın yeni nesillere başarıyla aktarılmasının yanında dünyanın kültürel zenginliğinin de yaşanacağı canlı bir 4 günü bekliyoruz. Bütün halkımızı 21 Mayıs tarihinden itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki festivalimize bekliyoruz" diye konuştu.