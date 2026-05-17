Aliağa’da hedef 1 numara

TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Aliağa FK, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İzmir temsilcisinin, üç deneyimli file bekçisini radarına aldığı öğrenildi. Sarı-siyahlı ekibin listesinde Ümraniyespor forması giyen Cihan Topaloğlu, Vanspor FK oyuncusu Çağlar Şahin Akbaba ve Batman Petrolspor kadrosunda bulunan Yusuf Balcıoğlu'nun yer aldığı kaydedildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Aliağa FK yönetiminin, geçtiğimiz sezon performanslarıyla dikkat çeken üç oyuncudan birini kadrosuna katmak adına çalışmalara başladığı belirtildi. Yönetimin kısa süre içerisinde resmi temaslarını sıklaştırması beklenirken, transferlerin mali şartlara göre şekilleneceği öğrenildi. Yeni sezonda Birinci Lig'i hedefleyen Aliağa FK'nın, tecrübeli ve alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Taraftarlar ise yönetimin atacağı adımları merakla takip ediyor.