Muğlaspor’un keyfi yerinde

Bölgesel Amatör Lig'den başladığı yükselişi 3 sezon içinde 1. Lig'e taşıyan Muğlaspor, Türk futbolunda nadir görülen bir başarıya imza attı. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2022-2023 sezonunda yer alan Muğla temsilcisi, her sezon bir üst lige çıkarak Nesine 2. Lig Play-Off finalinde Elazığspor'u geçerek 1. Lig vizesi aldı.

Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve teknik elde edilen sportif başarıyı hem de kulübün yeniden yapılanma sürecini değerlendirdi. Başkan Menaf Kıyanç, 3 yıllık sürecin Türkiye'de çok az örneği olduğunu belirterek, kulübü borç batağında ve tesis eksikliği olan zorlu şartlardan buralara getirdiklerini söyledi. Şampiyonluğun son haftalarda dramatik bir şekilde kaçtığı dönemde büyük bir travma yaşadıklarını ifade eden Kıyanç, şunları kaydetti: "Çocuklara hep, 'Biz hayallerimizin peşinde koşmaya devam edeceğiz ve hayallerimize tutunacağız' diyordum. Biz hayallerimize tutunmuştuk. O şampiyonluğu kaçırmak kolay değil ve siz onu kaçırdıktan sonra bir daha hızlı şekilde ayağa kalkmak zorundasınız. Takımla teknik heyetle beraber ciddi bir mesai harcayarak hızlı bir şekilde toparlandık ve devamında 1. Lig'e çıkmayı Allah nasip etti." Sezon boyunca şehirde güçlü bir birliktelik oluştuğunu vurgulayan Kıyanç, "Muğla'da yıllardır görülmeyen bir kenetlenme yaşandı. Yaklaşık 6 bin 500 taraftarımız Bursa'daki final için 9 saatlik yolu göze aldı. Bir şehir ayağa kalktı, bir şehir inandı" ifadelerini kullandı.

PAROLA "HEDEF BİRLİK"

Hedef Birlik" parolası belirlediklerini belirten Kıyanç, kulübün gelecek planlamasında altyapının belirleyici olacağını vurguladı. Kıyanç, "Süper Lig hedefi elbette var ancak asıl başarı altyapıdan yetişecek oyuncularla sürdürülebilir bir yapı kurmak olacak.

İlçe takımlarıyla koordineli bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz." dedi. Teknik direktör Mustafa Sarıgül ise kısa sürede takımın oyun yapısında önemli değişiklikler yaptıklarını söyledi. Oyuncuların mental olarak iyi bir reaksiyon verdiğini belirten Sarıgül, "Artık yapılanmanın 1. Lig gerçeklerine göre yeniden planlanması önemli" dedi.