Trabzonspor’un konuğu G.Birliği

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor, bugün saat 20.00'de Gençlerbirliği'ni Papara Park'ta konuk edecek. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Başkent temsilcisi kümede kalma mücadelesi verirken, bordo-mavililer ise maçtan galibiyetle ayrılarak sezonu moralli kapatmayı hedefliyor. Trabzonspor ile Gençlerbirliği ligde 74. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 73 maçta Trabzonspor 41 galibiyet elde ederken, konuk ekip Gençlerbirliği ise 13 galibiyet aldı. 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 140 golüne, Gençlerbirliği 71 golle yanıt verdi. Bordo- mavililer, kırmızı-siyahlılara karşı sahasında oynadığı 36 lig maçında 25 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Trabzonspor evinde 84 gol atarken, kalesinde ise 30 gol gördü.