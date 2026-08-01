En hayırlı kulüp

Bornova'nın YeşilovaÇamdibi bölgesinde dövüş sporları adına faaliyet gösteren Altınkemer Spor Kulübü, 21 yıldır bir spor kulübünden çok daha fazlasını yapıyor. Maddi durumu yetersiz onlarca çocuğa kapılarını açan kulüp, bazı öğrencisinden aidat almıyor, sporcuların yasa dışı kazanç sağlamamaları için yeri geliyor harçlık veriyor. Kulübün kurucusu ve Muay Thai İzmir İl Temsilcisi Murat Yılmaz, "Biz ticarethane değiliz. Domates satmıyoruz" diyerek kulübün misyonunu özetliyor. Cezaevinde ailesi olanlardan, annesi babası ayrı olanlara, uyuşturucu riski taşıyan gençlere kadar yüzlerce çocuğa sahip çıkan Yılmaz, "Bir insanı kurtarabilirsek ne mutlu bize" diyor.

GELİRLERİ ÇOK KISITLI

Murat Yılmaz kulübün amatör ruhunu şöyle anlatıyor: "Herhangi bir bütçemiz, ekonomik gelirimiz arkamızda yok. Tamamen amatör bir spor kulübüyüz. Salonun kirasını, giderlerini karşılamak için üyelerden aidat alıyoruz ama durumu olmayanlardan almıyoruz. Bazen hiç almıyoruz, bazen 'ne verebilirsin' diyoruz. Kulüp bünyesinde 500'ün üzerinde lisanslı sporcu bulunuyor. Aktif olarak 150-160 sporcu antrenman yapıyor. Neredeyse yarısından aidat almadığımız oluyor. Herkes dövüşçü olmak zorunda değil. Sokaktan kurtulmak için, sağlıklı bir fiziğe kavuşmak için, eğlenmek için gelenler de var. Kulübün asıl misyonu ise maddi durumu kötü, ailevi sorunları olan, uyuşturucu riskiyle karşı karşıya kalan çocuklara el uzatmak. Yıllardır aidat almadığımız, Avrupa ve Dünya şampiyonu yaptığımız sporcularımız oldu. Şu an topluma yararlı bireyler oldular, devlete hizmet ediyorlar" ifadelerini kullandı.

SON BAŞARI CEYLİN NAZ'DAN

KULÜBÜN son başarısı ise 13 yaşındaki Ceylin Naz Akçay'dan geldi. Adana'da 14-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U16- 18 Türkiye Şampiyonası'nda 4 rakibini de ezici üstünlükle yenerek Türkiye Şampiyonu olan Ceylin, 3 ay sonra Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na milli takımla gidecek. Ceylin, spora 7 yaşında başladı. Murat Hoca ilk gördüğünde "Bu kızı herkes konuşacak" dedi. O kehanet bugün gerçek oldu. Murat Yılmaz, Ceylin'in kilo kontrolü için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Gelişme çağında çok zor ama kızımız kararlı. İnşallah Yunanistan'dan da madalyayla döneceğiz" dedi. Altınkemer, sadece madalya üreten bir kulüp değil; sokaktan alıp şampiyon yapan, ahlak ve disiplin aşılayan bir aile ortamı. 150'yi aşkın lisanslı sporcusuyla Bornova'nın sessiz kahramanlarından biri haline gelen kulüp, "imkansız" denilen yerlerde imkansızı başarmaya devam ediyor. Kulüp, sadece madalya kazanmakla kalmıyor; çocuklara meslek, üniversite yolu, burs ve en önemlisi "hayat" veriyor.