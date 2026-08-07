GALATASARAY - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında LaLiga ekibi Villarreal ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

GALATASARAY - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Villarreal karşılaşması 21.00'de başlayacak. Maç TV 100'den canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cuma günü Çorum FK'yi ağırlayarak sezonun ilk resmi maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi son hazırlık maçını taraftarı önünde yapacak.