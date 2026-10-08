ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig heyecanı yeniden başlarken Fenerbahçe, 3 puan hedefiyle Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı tarih ve saat ile yayıncı kuruluş merak konusu olurken, iki takımın sahaya sürmesi beklenen kadrolar da gündemdeki yerini koruyor. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de milli maç arasının ardından Fenerbahçe, ligin yeni haftasında zorlu Rize deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.