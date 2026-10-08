Denizli Basket’ten Avrupa’ya iyi start

BASKETBOLDA bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa arenasında mücadele etme hakkı kazanan Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'na galibiyetle başladı. Denizli'de ilk kez bir Avrupa maçında parkeye çıkan yeşil-siyahlı ekip, konuk ettiği Slovakya temsilcisi BC Prievidza'yı 83-69 yenerek iddiasını kanıtladı. Rakibi önünde maç boyunca üstün olan Denizli Basket ikinci hafta mücadelesinde 14 Ekim'de Portekiz'de SL Benfica'ya konuk olacak. Denizli temsilcisi 6 takımlı grupta çift devreli lig usulüne göre oynanacak 10 maç sonucunda üst tura yükselmek için ilk iki takım arasına girmeye çalışacak. Başantrenör Zafer Aktaş "Bizim için Denizli'deki ilk Avrupa maçımızdı. Bu iç sahadaki ilk sınavımızda bizi yalnız bırakmayan harika Denizli taraftarına da teşekkür ederim" dedi.