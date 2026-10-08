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Fenerbahçe'den Rizespor maçı hazırlıkları

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

AA

Giriş Tarihi:

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye gidecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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