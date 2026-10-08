GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA? | Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasıyla start alıyor. Ligde üst sıralarda yer alan Galatasaray, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı geçerek Barcelona sınavı öncesi önemli bir galibiyete imza atmanın peşinde. Kritik mücadele öncesi maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar…
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Kasımpaşa maçı 9 Ekim Cuma saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin hakemi ise henüz açıklanmadı.
OKAN BURUK KULÜBEDE OLMAYACAK
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. RAMS Park'taki maç, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamayacak. Galatasaray, Süper Lig'de rakiplerini konuk ettiği son 38 maçta mağlubiyet yaşamadı.