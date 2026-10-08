GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA? | Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasıyla start alıyor. Ligde üst sıralarda yer alan Galatasaray, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı geçerek Barcelona sınavı öncesi önemli bir galibiyete imza atmanın peşinde. Kritik mücadele öncesi maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar…