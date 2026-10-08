Hakem atamalarını Taylor gerçekleştirdi

TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'deki hakem atama süreçleriyle ilgili açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. MHK'nin açıklaması şu şekilde: "Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."