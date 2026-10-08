MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2026 | İZMİR'DE KRİTİK MÜCADELE: TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında sahaya çıkıyor. A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında rakibini ağırlayacak olan Ay-Yıldızlı ekip, kritik karşılaşmada galibiyet ararken futbolseverler de mücadelenin tarihini, saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…