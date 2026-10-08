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Haberler Spor MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2026 | İZMİR'DE KRİTİK MÜCADELE: TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2026 | İZMİR'DE KRİTİK MÜCADELE: TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. A Ligi 1. Grup’taki beşinci maçında Belçika’yı konuk edecek Ay-Yıldızlıların karşılaşması öncesinde futbolseverler, maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maç takvimi…

SABAH

Giriş Tarihi:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında sahaya çıkıyor. A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında rakibini ağırlayacak olan Ay-Yıldızlı ekip, kritik karşılaşmada galibiyet ararken futbolseverler de mücadelenin tarihini, saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta yapılacak karşılaşma Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. UEFA'nın resmi maç takviminde Türkiye-Belçika karşılaşması 12 Kasım tarihinde yer alıyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli takımın Belçika ile oynayacağı karşılaşma 20.00'de başlayacak. Mücadele İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye-Belçika karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI 3-1 BİTTİ!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında A Milli Futbol Takımı, İtalya deplasmanına konuk oldu. İtalya, Türkiye karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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