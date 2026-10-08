Montella için flaş iddia

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nda (TFF) istifa dalgası sürerken, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçim gündemine rağmen görevini bırakmayı düşünmediği öne sürüldü. Gözler ise yarın yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Toplantıda A Milli Takım'ın durumu, Vincenzo Montella'nın geleceği ve hakem tartışmalarının masaya yatırılacağı belirtilirken, İtalyan teknik adamla yolların ayrılabileceği iddia edildi. A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk dört maçında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve yeniden İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Milliler bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Belçika ve İtalya deplasmanlarında tribünlerden Montella'ya istifa çağrıları yükseldi.

TAZMİNATI BELLİ OLDU

MONTELLA'NIN gönderilmesi halinde TFF'nin 5 aylık maaşını tazminat olarak ödemeyi planladığı öne sürüldü. Aylık yaklaşık 183 bin euro kazanan İtalyan çalıştırıcı için bu rakamın 900 bin Euro'yu aşacağı hesaplanıyor. Daha önce ise sözleşmedeki madde nedeniyle yaklaşık 550 bin Euro, başka bir iddiada ise kalan sözleşme süresi üzerinden 5 milyon Euro'yu aşan tazminat rakamları gündeme gelmişti. Montella'nın TFF ile sözleşmesi 31 Temmuz 2028'e kadar devam ediyor. İtalyan teknik adamın geleceğiyle ilgili kararın netleşmesi bekleniyor.