Muğlaspor’un fikstürü zorlu

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli arada hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor, 11-24 Ekim arasında dört karşılaşmaya çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, 11 Ekim'de Fatih Karagümrük (D), 15 Ekim'de Bursaspor, 19 Ekim'de Manisa FK (D) ve 24 Ekim'de İstanbulspor ile oynayacağı maçlardan iyi sonuçlar alarak yoğun fikstürü geride bırakmayı hedefliyor. Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, milli aranın fiziksel eksikleri bulunan oyuncular açısından yararlı olduğunu söylerken, yoğun maç programına ilişkin şunları kaydetti: "Sıkışık bir periyot ve zorlu rakiplerle karşılaşacağız. İyi skorlar alıp bu periyodu geçmek istiyoruz" dedi. Muğlaspor, yoğun fikstürün ilk karşılaşmasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.