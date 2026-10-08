Potada engelsiz destan

GEÇTİĞİMİZ sezonu şampiyon tamamlayarak 1. Lig'e adını yazdıran İzmir 9 Eylül Engelliler Spor Kulübü, potada adeta destan yazıyor. 2010 yılından bu yana tekerlekli sandalye basketbolunda varlık gösteren, yalnızca parkelerdeki mücadelesiyle değil, hayatın önüne koyduğu sınırları kabul etmeyen duruşuyla da bir basketbol takımından çok daha fazlasını temsil eden İzmir ekibi, namağlup şampiyonlukla gelen başarının ardından gözünü daha büyük hedeflere dikti. Kulüp tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanan İzmir 9 Eylül Engelliler Spor Kulübü, 1. Lig'de başarı yakalayıp Süper Lig'e yükselmeyi hedeflerken, aynı zamanda ülkemizi EuroCup 4 turnuvasında temsil edecek ve bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapacak.

HEDEF SÜPER LİG

TAKIM Kaptanı Hakan Kıroğlan yaptığı açıklamada hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak ve daha fazla engelli bireyi kulüp çatısı altında toplamak olduğunu vurguladı. Kıroğlan, "2010 yılından beri faaliyet sürdürüyoruz. Son bir senedir özellikle yeni bir yapılanmayla tekerlekli sandalye basketboluna İzmir'de yeni bir soluk getirdik. Bize inanan destekçilerimizle beraber lig şampiyonu olarak bir üst lige çıktık. Bu sezonki hedefimiz 1. Lig'de başarılı olarak Süper Lig'e yükselmek. Ayrıca kulüp tarihimizde ilk kez ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz ve EuroCup 4 turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız sporun birleştirici gücüyle daha fazla engelli kardeşimizi kulübümüz çatısı altında toplamak" ifadelerini kullandı.