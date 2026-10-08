Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği haftanın maçlarında düdük çalacak isimler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma, 10 Ekim Cumartesi, 11 Ekim Pazar ve 12 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Süper Lig'de 7. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
9 Ekim Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
10 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün
11 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak
16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
ATAMALAR, TAYLOR TARAFINDAN YAPILDI
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig hakemlerine ilişkin atamalarını Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıklamıştı.