Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği haftanın maçlarında düdük çalacak isimler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma, 10 Ekim Cumartesi, 11 Ekim Pazar ve 12 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.