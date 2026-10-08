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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı öncesi karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın kritik mücadelelerinde düdük çalacak isimler belli olurken, gözler sahada görev yapacak hakemlere çevrildi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği haftanın maçlarında düdük çalacak isimler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma, 10 Ekim Cumartesi, 11 Ekim Pazar ve 12 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de 7. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

9 Ekim Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün

11 Ekim Pazar

13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

ATAMALAR, TAYLOR TARAFINDAN YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig hakemlerine ilişkin atamalarını Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıklamıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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