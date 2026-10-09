Bakan Bak sürüş yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 5 yıl aradan sonra 2027 yılında yeniden İstanbul'da koşulacak Formula 1 yarışı öncesinde TOSFED İstanbul Park'ta sürüş yaparak pisti test etti. Bakan Bak, FIA 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonu milli sporcu Ali Türkkan ve drift sporcusu Abbas Çimen ile de pistte sürüş heyecanı yaşadı. Bakan Bak, ilk olarak İstanbul Park'ta bulunan ralli parkurunda, Dünya Gençler Ralli Şampiyonu Ali Türkkan'ın yanında yardımcı pilot koltuğuna oturarak toprak zeminli özel etapta tur attı. Daha sonra drift sporcusu Abbas Çimen'in kullandığı araca binen Bakan Bak, deneyimli pilotla drift heyecanı yaşadı. Ali Türkkan ve Abbas Çimen'e teşekkür eden Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, bu sefer sürücü koltuğuna oturdu. Bak, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ile birlikte F1 Türkiye Grand Prix'sinin yapılacağı İstanbul Park'ta sürüş yaptı. İstanbul, 5 yıl boyunca Formula 1'e ev sahipliği yapacak.