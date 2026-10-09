Beklenen gün

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da kritik gündemlerle bir araya gelecek. Son dönemde yaşanan yönetimsel değişiklikler, hakem soruşturması ve A Milli Takım 'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki sonuçları toplantının önemini artırıyor. Toplantının ana gündemlerinden birinin olağanüstü seçimli genel kurul olması bekleniyor. Alınacak karar, federasyonun önümüzdeki dönemine ilişkin yeni bir takvimin önünü açabilir. Bir diğer kritik başlık ise Vincenzo Montella 'nın geleceği olacak. A Milli Takım'ın son dönemde aldığı sonuçların ardından İtalyan teknik adamla ilgili değerlendirme yapılması ve yolların ayrılması yönünde karar çıkması ihtimaller arasında gösteriliyor.

AYRILIK KARARI ÇIKABİLİR

Montella yönetimindeki Türkiye, Uluslar Ligi'nde Fransa, Belçika ve İtalya karşılaşmalarında istediği sonuçları alamadı. İtalya deplasmanında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Montella ise Avrupa Şampiyonası hedefini hatırlatarak çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. TFF'nin bugünkü toplantısında ayrıca son günlerde yaşanan istifalar kısa vadeli yol ile hakem soruşturmasının federasyon tarafındaki yansımalarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Kısacası Riva'da yalnızca bir toplantı yapılmayacak; TFF'nin yönetim yapısı, A Milli Takım'ın teknik direktörü ve Türk futbolunun haritası açısından önemli kararların alınabileceği bir gün yaşanacak. Millilerden sert düşüş A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın ekim ayı dünya sıralamasında dört basamak birden gerileyerek 31. sıraya düştü. Ay-yıldızlılar, 1.563 puanla kendisine 31.basamakta yer bulurken, eylül ayında 27. sırada bulunuyordu. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk dört maçtan da yenilgiyle ayrılan Türkiye, bu sonuçların ardından FIFA sıralamasında önemli bir düşüş yaşadı.

YENİSİ KASIM AYINDA

Millilerin puanı 1.563 olarak açıklanırken, sıralamadaki dört basamaklık gerileme dikkat çekti. Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa 1.958 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Belçika 1.779 puanla 8'inci, İtalya ise 1.713 puanla 15'inci sırada kaldı. Sıralamanın zirvesinde ise İspanya bulunuyor. 2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya 2.011 puanla ilk sıradaki yerini korurken, finalde İspanya'ya kaybeden Arjantin 1.972 puanla ikinci oldu. Fransa ve İngiltere ilk dörtteki yerlerini korurken, Portekiz iki basamak yükselerek 1.807 puanla 5'inci sıraya çıktı. Brezilya ve Fas birer basamak gerilerken, Belçika, Hollanda ve Meksika ilk 10'u tamamladı. A Milli Takım'ın FIFA sıralamasındaki düşüşü, Uluslar Ligi'nde alınan sonuçların ardından ay-yıldızlı ekibin önündeki dönemde toparlanma ihtiyacını da ortaya koydu. FIFA'nın bir sonraki resmi dünya sıralaması 18 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak.