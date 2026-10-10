Altınordu tesislerini farklı kulüplere açıyor

2'nci Lig'e katılmama kararı nedeniyle önümüzdeki sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altınordu, uluslararası standartlardaki tesislerinin kapılarını farklı kulüplere açmayı sürdürüyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenen U13 Elit Cup'a Beşiktaş, Bursaspor, Galatasaray, Samsunspor ve Trabzonspor katıldı. Dün başlayan organizasyon 11 Ekim'e kadar devam edecek. Organizasyon boyunca misafir takımlar, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde konaklayacak. Yerleşke Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen eğitimler ve Gelişim Ligleri kapsamındaki Türkiye finallerine de ev sahipliği yapıyor. Altınordu FK, sezon başında tesis ve stadyum sorunu yaşayan 1'inci Lig ekiplerinden Vanspor FK'ya Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nin kapılarını açtı.