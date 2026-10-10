GALATASARAY - BARCELONA MAÇI BİLETLERİ NE KADAR? | Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa futbolunun iki köklü kulübü Galatasaray ve Barcelona'yı buluşturacak mücadele için geri sayım devam ediyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, maçın oynanacağı tarihi ve bilet ücretlerini araştırmaya başladı. Sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yaratan karşılaşmanın bilet satış takvimi ve fiyat detayları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman oynanacak, bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…