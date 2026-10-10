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GALATASARAY - BARCELONA MAÇI BİLETLERİ NE KADAR? | Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Barcelona’yı karşı karşıya getirecek dev mücadele öncesinde futbolseverlerin heyecanı artarken gözler maç takvimi ve bilet fiyatlarına çevrildi. RAMS Park’ta oynanması beklenen karşılaşmanın tarihi, bilet satış süreci ve tribünlere giriş ücretleri sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, biletler kaç TL’den satışa sunulacak? Detaylar…

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Avrupa futbolunun iki köklü kulübü Galatasaray ve Barcelona'yı buluşturacak mücadele için geri sayım devam ediyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, maçın oynanacağı tarihi ve bilet ücretlerini araştırmaya başladı. Sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yaratan karşılaşmanın bilet satış takvimi ve fiyat detayları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman oynanacak, bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim 2026 Salı günü kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Avrupa futbolunun iki köklü kulübünü buluşturacak Galatasaray - Barcelona karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.

Şampiyonlar Ligi heyecanını ekran başında yaşamak isteyen futbolseverler, karşılaşmayı Türkiye saatiyle 22.00'den itibaren izleyebilecek.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI BİLET FİYATLARI KAÇ TL?

RAMS Park'taki dev karşılaşmayı tribünden izlemek isteyenler için ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar listelenmeye başladı. Ücretler tribün konumuna göre değişiyor.

Galatasaray-Barcelona mücadelesinin bilet fiyatları şöyle:

Premium: 75 bin lira

Delux: 70 bin lira

Lux: 67 bin 500 lira

Classic: 65 bin lira

1. Kategori: 50 bin lira

2. Kategori: 45 bin lira

3. Kategori: 40 bin lira

4. Kategori: 35 bin lira

5. Kategori: 30 bin lira

6. Kategori: 25 bin lira

7. Kategori: 22 bin 500 lira

8. Kategori: 15 bin lira

9. Kategori: 13 bin lira

10. Kategori: 3 bin 500 lira

11. Kategori: 2 bin 800 lira

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