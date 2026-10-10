Meryem de beklemiyormuş

Kadınlar Voeybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da sezonun ilk haftasında Karşıyaka ile oynanan maç öncesi paylaştığı fotoğrafıyla dünya çapında viral olan Meryem Cabbaroğlu, özel açıklamalarda bulundu. Bodrum'un 20 yaşındaki liberosu Meryem, 3 Ekim'deki Karşıyaka maçı öncesi sanal medya hesabında takımının formasıyla fotoğrafını paylaştı. Meryem Cabbaroğlu'nun sanal medya hesabından yaptığı paylaşım önce Türkiye, ardından dünya çapında viral oldu. Paylaşımının bu derece ses getirmesini beklemediğini ifade eden genç libero, Bodrum'un İncileri'nin başarısı için tüm gücüyle ter döktüğünü belirtti.

HAYALİ MİLLİ TAKIM

Annesi Rus, babası Yozgatlı olup, Ankara'da büyüyen Meryem, böyle bir ilgiyi beklemediğini belirterek hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyledi. Kariyerine Ankara'da başladığını ifade eden Meryem Cabbaroğlu, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, şaşırdım. Sosyal medyada her şey bir anda yayılabiliyor. Kendimi Ankaralı hissediyorum diyebilirim. Uzun vadedeki planlardan ziyade küçük vadedeki planlara odaklanmayı daha çok seviyorum. Burada öncelikle takım arkadaşlarımla beraber sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirmeyi düşünüyorum. Ardından adım adım devam etmeyi planlıyorum. Milli takımdaki oyuncularımızın hepsi birer örnek. Çünkü; Türk kadınını dünya çapında çok güzel temsil ediyorlar. Her sporcunun hayali milli takım formasını taşımak. Voleyboldan, boksa, yüzmeden, okçulukta ülkemizde başarı getiren kadınlar, genç kızlarımıza da çok güzel örnek oluyor" dedi.