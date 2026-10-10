Petkim evinde KSK dışarıda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndi ilk iki haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Aliağa Petkimspor bugün Körfez Basket'i ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Bu sezon Manisa'dan Kocaeli'ye taşınarak isim değiştiren Körfez Basket de ilk haftaları 1 galibiyet, 1 yenilgiyle geçti. Karşıyaka ise aynı gün iddialı kadrosuyla 2'de 2 yaparak liderliğe kurulan Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Öte yandan Kaf-Kaf, Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan iç sahada geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun oynadığı Galatasaray maçında tribüne fazla seyirci alındığı gerekçesiyle 140 bin TL ceza aldı.