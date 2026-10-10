Samsunspor - Trabzonspor maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Samsunspor - Trabzonspor karşılaşması, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Karadeniz derbisinde iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Ev sahibi Samsunspor taraftarının desteğini arkasına alarak avantaj yakalamak isterken Trabzonspor ise deplasmanda kazanarak ligdeki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin hakemliğini Oğuzhan Çakır üstlenecek.

Karşılaşmayı televizyondan takip edemeyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun sunduğu dijital platformlar üzerinden canlı yayın seçeneklerini kontrol edebilir.

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SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LERİ

Karadeniz derbisinde sahaya çıkacak iki takımın ilk 11'leri şöyle:

Samsunspor ilk 11: Okan, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tomasson, Celil, Watt, Sekongo, Coulibaly, Emre, Bayo.

Trabzonspor ilk 11: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Franculino Dju.

DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE

Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, dış sahada ise 153 günlük deplasman galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Dış sahada ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını alan bordo-mavili takım, üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1, beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde ederken 9 Mayıs 2026'da oynanan bu karşılaşmanın ardından dış sahada galip gelemedi.

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara katılarak hazır hale gelmeye çalışan Batagov ve Folcarelli'nin ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

NWAİWU, BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ KART SINIRINDA

Trabzonspor'da 3 sarı kartı bulunan Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu, kart sınırında yer alıyor.

Bordo-mavili futbolcu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde ligde gelecek hafta Beşiktaş ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.