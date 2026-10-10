Toprak Razgatlıoğlu’nun kazası yürekleri ağza getirdi! Pistte bakın ne yaptı...

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Endonezya Grand Prix'sinde yaşadığı kazayla sevenlerini korkuttu. Serbest antrenman sırasında kaza geçiren başarılı sporcunun yaşadığı sakatlık ve sonrasında gösterdiği soğukkanlılık, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
ENDONEZYA GP'DE KORKUTAN KAZA
Endonezya'da bulunan 4,3 kilometrelik Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen serbest antrenman seansında kontrolünü kaybeden Toprak Razgatlıoğlu, sağ omzunun üzerine düştü. Kazanın ardından acı içinde kaldığı görülen milli sporcu, bir süre pistte bekledi.
ÇIKAN OMZUNA KENDİ MÜDAHALE ETTİ
Kazanın en dikkat çeken anı ise Toprak Razgatlıoğlu'nun yaşadığı sakatlığın ardından yaptığı hareket oldu. Sağ omzunun çıktığı belirtilen milli motosikletçi, sağlık ekiplerinin müdahalesini beklemeden omzunu kendi çabasıyla yerine oturttu. O anlar kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Razgatlıoğlu'nun yaşadığı acıya rağmen soğukkanlı davranması, paylaşımın geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.
SPRİNT YARIŞINI 19. SIRADA TAMAMLADI
Toprak Razgatlıoğlu, yaşadığı kazanın ardından Endonezya Grand Prix'sinin sprint yarışında da piste çıktı. Milli motosikletçi, yarışı 19. sırada tamamladı.
MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçisi olan Razgatlıoğlu, sezonun ilk 16 etabında topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada yer alıyordu.
GÖZLER TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMUNDA
Dünya Superbike şampiyonluğu bulunan milli sporcunun yaşadığı kaza, yarış öncesinde endişeye neden oldu. Razgatlıoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar ve ana yarışta göstereceği performans merak konusu oldu.
Motorsporları takipçileri, korkutan kazanın ardından Toprak Razgatlıoğlu'ndan gelecek yeni açıklamalara ve Endonezya Grand Prix'sindeki gelişmelere odaklandı.