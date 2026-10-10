Toprak Razgatlıoğlu’nun kazası yürekleri ağza getirdi! Pistte bakın ne yaptı...

ÇIKAN OMZUNA KENDİ MÜDAHALE ETTİ

Kazanın en dikkat çeken anı ise Toprak Razgatlıoğlu'nun yaşadığı sakatlığın ardından yaptığı hareket oldu. Sağ omzunun çıktığı belirtilen milli motosikletçi, sağlık ekiplerinin müdahalesini beklemeden omzunu kendi çabasıyla yerine oturttu. O anlar kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Razgatlıoğlu'nun yaşadığı acıya rağmen soğukkanlı davranması, paylaşımın geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.