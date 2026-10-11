İzmir derbisi Aliağa FK’nın

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK, sahasında konuk ettiği Menemen FK'yı Muammer Sarıkaya'nın 59. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek İzmir derbisinde gülen taraf oldu. Aliağa FK ile Menemen FK, ilk yarıda gol bulamadı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da skoru değiştirecek fırsatları değerlendiremedi. Menemen, 12. dakikada Ahmet Metin Arslan ile penaltı fırsatından yararlanamayarak önemli bir avantajı elinden kaçırdı. İlk yarıda karşılıklı fauller ve sarı kartlarla mücadele sertleşirken, devre arasına golsüz eşitlikle girildi. İkinci yarıda galibiyet için vites yükselten Aliağa FK, aradığı golü 59. dakikada buldu. Muammer Sarıkaya, Harun Kaya'nın ardından gelen pozisyonda topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Menemen FK beraberlik için baskısını artırsa da Aliağa savunması hata yapmadı. Aliağa ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı.