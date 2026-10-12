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Başkentte maraton heyecanı

Ankara’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu’nu 21 kilometre kategorisinde erkeklerde Ali Kaya, kadınlarda ise Elida Jelimo Korir kazandı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Başkentte maraton heyecanı

CUMHURBAŞKANLIĞI Bulvarı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünden başlayan Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu tamamlandı. Yarışların startını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Valisi Yakup Canpolat ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ birlikte verdi. 21 kilometrelik yarışın parkuru; Beştepe Caddesi, Bahriye Üçok Bulvarı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Hipodrom Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Cumhurbaşkanlığı Bulvarı güzergahından oluştu. 21 kilometre kategorisinde birinciliği Ali Kaya, ikinciliği Ramazan Baştuğ, üçüncülüğü Obadiah Kiplangat Rop elde etti. Aynı kategoride kadınlar da ise birinciliği Elida Jelimo Korir, ikinciliği, Fatma Karasu, üçüncülüğü Bahar yıldırım aldı. Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından verildi.

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