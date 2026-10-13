Bodrum FK’nın rakibi Sarıyer

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli aranın ardından evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilip 8 puanda kalan ve düşme hattına yaklaşan Bodrum FK, hafta içi mesaisinde bugün deplasmanda Sarıyer'e konuk olacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Bodrum'da sakatlıkları bulunan golcü Celal ve orta saha Ahmet forma giyemeyecek. Ligde oynadığı 9 maçta sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayan yeşil-beyazlılar, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde ederek bir türlü tırmanışa geçemedi. Son olarak deplasmanda Ümraniye ile 1-1 berabere kalan Sarıyer ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 15 puan topladı, İstanbul ekibi haftaya 8'inci basamakta girdi.