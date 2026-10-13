Ödüller sahibini buldu

Türkiye Kano Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Stand Up Paddle Türkiye Şampiyonası Yarışları Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapıldı. Köyceğiz Gölü su sporları merkezinde oluşturulan 200 metre özel parkurda U18, Açık ve master kategorisinde kadın ve erkeklerde 81 sporcu yarıştı. İki gün süren eleme ve final yarışları sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ve federasyon temsilcileri tarafından verildi.

DERECEYE GİRENLER

Master kategorisi 40 yaş üstünde Kadınlarda Ekaterina Gordienko birinci, Burcu Öz ikinci, Nigar Gülcü üçüncü oldu. Erkeklerde ise Serdar Çakır birinci, Muhammet Güler ikinci, Zafer Benli üçüncü oldu. Açık kategorisi 23-40 yaşta Kadınlarda Alkım Sarıca birinci, Sevgi Baskın ikinci, Zeynep Özün Yalçın üçüncü oldu. Erkeklerde ise Yusuf Erken birinci, Muhammet Fethi Duruay ikinci, Tolga Yücel üçüncü oldu. U18 kategorisinde ise Kadınlarda Hayal Büçkün birinci, Gamze Ergin ikinci, Melike Karataş üçüncü oldu. Erkeklerde ise Emir Budak birinci, Aras Kalaycı ikinci, Halit Can Kılıç üçüncü oldu.

MÜKEMMEL BİR ATMOSFER

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Türkiye'deki ilk resmi Türkiye Şampiyonası Stand Up Paddle faaliyetini, mükemmel bir atmosferde, Köyceğiz'in eşsiz manzarasında gerçekleştirdiklerini söyledi. Şampiyonaya 81 sporcunun ilk faaliyete katıldığını ifade eden Alper Cavit Kabakçı, "Bizim için çok kıymetli bir katılım. Üç hafta sonra dünya kupasının bir ayağını Kemer'de yapacağız. Burada Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenlerin içerisinde bazı arkadaşlarımızı biz uluslararası faaliyette değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bunun da temellerini burada gerçekleştirmiş olduk." dedi.