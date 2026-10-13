Torununa özenip kick boksa basladı

İZMİR'İN Güzelbahçe ilçesinde emekli aşçı Deniz Coşkun (61), torunu Ayaz Barın Sonduk'a (7) özenerek kilo vermek amacıyla başladığı kick boks sayesinde hem sağlığına kavuştu hem de hedefini büyüterek şampiyonluk hedeflemeye başladı. Spora başladıktan sonra merdiven çıkma zorluğunu aşan ve 14 kilo veren Coşkun, "Buradaki gençleri seviyorum, aile gibi olduk. Mutluyum. Sağlığım el verdiği sürece uzun yıllar devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

40 KİLOMETRE GİDİYOR

'DÜNYA Kupası' hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirten Coşkun, sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah hocalarım sayesinde o da olur. Amacım sadece spor yapmaktı ama şu anda 2 kuşak aldım. Torunum kick boks sporunu bıraktı maalesef, o futbola yöneldi. Güzelbahçe ile spor salonunu bulunduğu Buca arası yaklaşık 40 kilometre. Biraz zor oluyor ama sevdiğim için yola katlanıyorum. Haftanın normal gününde sıkı antrenman, diğer günlerde daha böyle yorucu olmayan antrenmanlar yapıyorum. Buradaki gençleri seviyorum, aile gibi olduk. O yüzden mutluyum. Sağlığım el verdiği sürece de bu sporu yapmaya devam etmeyi düşünüyorum."