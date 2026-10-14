Haberler Spor Galatasaray-Barcelona maçı Avrupa basınında! O detay dikkat çekti Galatasaray-Barcelona maçı Avrupa basınında! O detay dikkat çekti Galatasaray ile Barcelona arasında 4-1 sona eren dev mücadele dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İspanyol medyası Katalan ekibinin İstanbul'daki galibiyetini manşetlerine taşırken, Lamine Yamal'ın performansı övgü topladı. Alman basınının VAR vurgusu ise dikkat çekti. SABAH









UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların tek golü Aleksey Batrakov'dan gelirken, İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi kaydetti. Karşılaşmanın ardından dünya basını, mücadeleyi manşetlerine taşırken özellikle Barcelona'nın performansı ve genç yıldız Lamine Yamal'ın etkisi ön plana çıktı.

GALATASARAY'DAN İKİDE SIFIR Bu sonuçla sahadan yenik ayrılan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçından da puan çıkaramadı. "Devler Ligi"nde sezona 5-1'lik Feyenoord galibiyetiyle giren Barcelona ise 2'de 2 yaptı.