Galatasaray-Barcelona maçı Avrupa basınında! O detay dikkat çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların tek golü Aleksey Batrakov'dan gelirken, İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi kaydetti. Karşılaşmanın ardından dünya basını, mücadeleyi manşetlerine taşırken özellikle Barcelona'nın performansı ve genç yıldız Lamine Yamal'ın etkisi ön plana çıktı.
GALATASARAY'DAN İKİDE SIFIR
Bu sonuçla sahadan yenik ayrılan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçından da puan çıkaramadı. "Devler Ligi"nde sezona 5-1'lik Feyenoord galibiyetiyle giren Barcelona ise 2'de 2 yaptı.
MAÇ DÜNYA BASININDA
İstanbul'da oynanan dev maç, dünya basınında da oldukça geniş yer bulan karşılaşmalardan birisi oldu.
MARCA: "Barcelona'nın en büyük avantajı Lamine Yamal gibi bir oyuncuya sahip olmak. Formda olduğu zaman durdurulamıyor. Bunu İstanbul'da da kanıtladı, galibiyetin anahtarıydı."
AS: "Durdurulamaz güç İstanbul'u ele geçirdi. Üçüncü golde Lamine Yamal'ın muhteşem hareketleri tarihe geçecek."
EL PAIS: "Barcelona'nın Galatasaray karşısındaki 4-1'lik farklı galibiyetinde Lamine Yamal göz kamaştırdı."
CADENA SER: "Maçta yıldızlaşan Lamine Yamal önderliğinde Barcelona, İstanbul'da bir futbol resitali sundu."
LA NACION: "Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde de fırtına gibi: Galatasaray'a karşı farklı galibiyet, üst üste 10 zafer ve 43 gol."
THE SUN: "Barça, Şampiyonlar Ligi'nde geriden gelerek ikinci yarıda fırtına gibi esti ve galip geldi. Hansi Flick'in öğrencileri, ilk golü yedikten sonra toparlanarak lig aşaması sıralamasının zirvesinde yer aldı."
UOL: "Barcelona, Galatasaray'ı farklı yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki yüzde 100'lük performansını korudu."
SPORTSCHAU: "Galatasaray başlangıçta iyi direndi; Adeyemi golünü attı, VAR şansının ardından Barça gücünü gösterdi."
LA GAZZETTA DELLO SPORT: "Lamine Yamal'dan muhteşem bir performans. Asistler, çalımlar ve sihir ile Yamal'ın harika performansı, takımı Barcelona'ya Galatasaray karşısında kazandırdı."