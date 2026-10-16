İzmir’in engelleri aşan judocusu

GÖRME engelli İzmirli milli judocu Gökhan Biçe,r 15 yıllık spor kariyerinde kazandığı başarılarla örnek oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden Biçer, şimdi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yüzde 95 görme engeline rağmen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden Biçer, judoda rakiplerini görerek değil, dokunarak ve hissederek alt etmeye çalışıyor. Altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanan milli sporcu, yeni hedefi doğrultusunda uluslararası turnuvalarda puan toplamayı amaçlıyor. Ailesinin ve kulübünün desteğinin kendisi için büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirten Biçer, kızlarının kendisine güç verdiğini söyledi. Milli sporcu, engelli bireylere seslenerek kendilerini eve kapatmamaları gerektiğini vurguladı ve "Her şeye rağmen hayat devam ediyor" dedi.

HEDEF 2028 LOS ANGELES

JUDO Antrenörü Ömer Savcı da Biçer'in azmiyle zo-r lukları avantaja çevirdiğini belirterek sporun herkes tarafından yapılabileceğini gösterdiğini ifade etti. 15 yıllık kariyerinde birçok derece elde eden Biçer, 2028'de Los Angeles'ta tatamiye çıkarak ülkesini ve İzmir'i temsil etmeyi hedefliyor.