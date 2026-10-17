2. ve 3. Lig’de cumartesi ateşi

TFF 2. ve 3. Lig'de mücadele eden 3 Ege ekibi bugün yeşil sahaya çıkacak. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Aliağa FK'ya 1-0 yenilip zirve yarışında yara alan Menemen Futbol Kulübü evinde Gebzespor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Safa Yılmaz'ın düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Kırmızı Grup'ta yeni teknik direktörü Mustafa Ceviz yönetiminde ilk maçında geçen hafta deplasmanda İnegölspor'a 2-1 kaybeden Fethiyespor sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ise geçen hafta deplasmanda Uşakspor'u uzatma dakikalarında Onur Yıldız'ın penaltı golüyle 1-0 yenerek 9 puana ulaşan 9'uncu sıradaki Altay, bugün evinde 11 puanlı 6'ncı basamaktaki Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevusunda Levent Vartemel düdük çalacak.