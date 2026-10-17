Beşiktaş Avrupa’da manşet

BEŞİKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etmesi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Siyahbeyazlıların galibiyetinde Hyeon-gyu Oh'un iki gol ve bir asistlik performansı öne çıktı. Alman basınından Frankfurter Allgemeine, Hoffenheim'ın hem sahada hem tribünlerde zorlandığını belirtirken, binlerce Türk taraftarın tezahüratlarına dikkat çekti. Bild ise yaklaşık 17 bin Beşiktaş taraftarının tribünlerde yer aldığını yazdı. İtalyan Calcio Napoli24, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takıma yeni bir soluk getirdiğini vurguladı. Mozzart Sport, Vlahovic'in yokluğunda Oh'un iki gol ve bir asistle galibiyetin kahramanı olduğunu belirtti. Fransız So Foot, Beşiktaş'ın Avrupa'da rakiplerini domine etmeyi sürdürdüğünü yazarken, Panama basını da ilk golü atan Amir Murillo'yu övdü. La Prensa ve Mi Diario, Panamalı futbolcunun üst üste iki Avrupa maçında gol atmasına dikkat çekti.