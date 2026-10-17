Göztepe'de Stoilov ‘istikrar’ diyecek

TRENDYOL Süper Lig 'de Eyüpspor karşısında aldığı farklı galibiyetle moral bulan Göztepe 'de teknik direktör Stanimir Stoilov , Kocaelispor karşılaşmasında da istikrardan yana olacak. Bulgar teknik adamın, geçtiğimiz hafta İstanbul deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'de değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte Eyüpspor karşısında ortaya konulan futbol ve alınan galibiyetin ardından Stoilov'un mevcut kadro düzenini korumayı planladığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, takımın hücum ve savunma organizasyonlarında yakaladığı uyumu sürdürmek istediği belirtildi.

FORMA REKABETİ KIZIŞTI

GÖZTEPE'NİN hücum hattında Juan, Janderson ve Antunes üçlüsünün görev yapması beklenirken, savunmanın gerisinde Bokele, Taha Altıkardeş ve Sundberg'in yer alacağı tahmin ediliyor. Kanatlarda Arda Okan ve Akonnor'a forma vermeyi planlayan Stoilov'un, orta sahadaki Rhaldney- Miroshi ikilisini de bozmayacağı ifade ediliyor. Eyüpspor karşısında alınan galibiyetle birlikte takım içerisindeki rekabet ve forma mücadelesi de önem kazanırken, Stoilov'un kazanan kadroyu koruma düşüncesi öne çıkıyor. Bulgar teknik adamın, Kocaelispor karşısında da aynı oyun anlayışıyla sahaya çıkarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflediği değerlendiriliyor. Göztepe, Kocaelispor karşısında da geçtiğimiz haftaki performansını tekrarlayarak ligdeki çıkışını devam ettirmek istiyor.