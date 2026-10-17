İki Egeli’nin 8 laneti

TRENDYOL 1'inci Lig'de hafta içi mesaisi Manisa FK ve Muğlaspor için pek iyi geçmedi. Evinde Turka Esenler Erokspor'u konuk eden Manisa Futbol Kulübü son saniyede yediği golle galibiyeti kaçırdı. Karşılaşmadan 1-1 berabere ayrılan siyah-beyazlılar galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. İlk devresi golsüz sona eren maçın 80'inci dakikasında altyapı patentli oyuncusu Ada İbik ile öne geçen Manisa Futbol Kulübü, galibiyete çok yaklaşmışken 90+3'üncü dakikada aleyhine çalınan penaltı kararıyla yıkıldı. Esenler Erekspor, son dakikada Kanga'nın penaltı golüyle puanı kaptı. Bu sonuçla 10 puana yükselen Manisa temsilcisi 14'üncü sırada kaldı. Maçtan önce teknik direktörü Ahmet Pektaş'la yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü'nde takımı sahaya teknik sorumlu Selman Çoşkun çıkardı. Yönetimin, 39 yaşındaki teknik adam Abdullah Durak'la görüşme halinde olduğu bildirildi. Maçı değerlendiren Çoşkun çok üzgün olduklarını dile getirdi.

MUĞLASPOR'UN 2. YENİLGİSİ

Muğlaspor ise evinde şampiyonluk adaylarından Bursaspor'la karşı karşıya geldiği karşılaşmada 3-0 yenilerek 8 maç sonra kaybetti. Bu maça kadar tek yenilgisini ligin ilk maçında deplasmanda Sarıyer'e karşı 2-0'lık skorla alan Muğlaspor ardından yenilmezlik serisi yakaladı. Oynadığı 8 maçta, 2 galibiyet ve 6 beraberlik alan Muğlaspor'un yenilmezlik serisi Bursaspor maçında son buldu. Dolu tribünler önünde oynanan müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Muğlaspor 2'nci devrede kalesinde 3 gol birden gördü. Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak mağlubiyete rağmen takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Koşukavak, "Böyle mağlubiyetlere üzülüyoruz. Sonuçta kaybetmek üzücü bir şey. Ancak bizim takımımız 25 transfer yapan tek takım. Ona rağmen 2'nci mağlubiyetimizi aldık" şeklinde konuştu.