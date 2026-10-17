Trabzonspor'dan görkemli başlangıç

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek Avrupa serüvenine galibiyetle başladı. Bordo-mavililer, hücumdaki etkili performansları ve istatistiklerdeki üstünlükleriyle dikkat çekti. Süper Lig'de Galatasaray ve Samsunspor karşısında aldığı farklı galibiyetlerin ardından Avrupa'da da kazanmayı başaran bordomavililer, organizasyona 3 puanla başladı. Trabzonspor, Avrupa kupalarında 805 gün sonra kazanarak galibiyet hasretini de noktaladı.
YILDIZLAR PARLADI
Trabzonspor'un hücum oyuncusu Franculino, KuPS Kuopio karşısında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Genç futbolcu, karşılaşmada çektiği 5 şutun 3'ünde isabet sağlarken 2 kez fileleri havalandırdı. Mısırlı yıldız Mohamed Salah ise 1 gol ve 1 asistle galibiyete önemli katkı sundu. Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde daha golcü bir kimliğe büründü. Bordo-mavililer, Reis yönetimindeki 3 maçta galip gelerek 11 gol atmayı başarırken 3,7 gibi yüksek bir gol ortalaması elde etti. Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 ve son olarak Finlandiya'da da KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.
FİNLANDİYA'DA GÜNDEM SALAH
TRABZONSPOR'UN yıldızı Muhammed Salah, KuPS Kuopio karşısında attığı gol ve yaptığı asistle Finlandiya basınının gündemine oturdu. Bordo-mavililerin 4-2 kazandığı karşılaşmada Mısırlı futbolcunun performansı övgü topladı. Yle, Salah'ın etkili oyununa dikkat çekerek, "Mo Salah Tampere'de göz kamaştırdı. Süperstar Muhammed Salah'ı izlemek için Tampere'ye gelenlerin sıkılmaya vakitleri olmadı" ifadelerini kullandı. Ilta Sanomat ise mücadeleyi, "Mo Salah Tampere'de parladı: Maç kaosla sonuçlandı, bir seyirci sahaya koştu!" başlığıyla duyurdu. Haberde, Salah'ın karşılaşmanın başında yaptığı pasla ilk golün hazırlanmasına katkı sağladığı, ilk yarının sonlarına doğru ise şık bir vuruşla fileleri havalandırdığı belirtildi. Tecrübeli yıldızın yaratıcı oyunu da övgü aldı. Salah'ın 55. dakikada görevini tamamladığı aktarılırken, "Salah gibi büyük bir yıldızı Tampere'ye getirmek başlı başına bir olay" değerlendirmesi yapıldı.