Haberler Spor Trabzonspor'dan görkemli başlangıç Trabzonspor'dan görkemli başlangıç Süper Lig'de Galatasaray ve Samsunspor karşısında aldığı farklı galibiyetlerin ardından KuPS Kuopio’yu da yenmeyi başaran bordo-mavililer, Avrupa’da 805 günlük hasretini de noktaladı HABER MERKEZİ









Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek Avrupa serüvenine galibiyetle başladı. Bordo-mavililer, hücumdaki etkili performansları ve istatistiklerdeki üstünlükleriyle dikkat çekti. Süper Lig'de Galatasaray ve Samsunspor karşısında aldığı farklı galibiyetlerin ardından Avrupa'da da kazanmayı başaran bordomavililer, organizasyona 3 puanla başladı. Trabzonspor, Avrupa kupalarında 805 gün sonra kazanarak galibiyet hasretini de noktaladı.

YILDIZLAR PARLADI

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Franculino, KuPS Kuopio karşısında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Genç futbolcu, karşılaşmada çektiği 5 şutun 3'ünde isabet sağlarken 2 kez fileleri havalandırdı. Mısırlı yıldız Mohamed Salah ise 1 gol ve 1 asistle galibiyete önemli katkı sundu. Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde daha golcü bir kimliğe büründü. Bordo-mavililer, Reis yönetimindeki 3 maçta galip gelerek 11 gol atmayı başarırken 3,7 gibi yüksek bir gol ortalaması elde etti. Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 ve son olarak Finlandiya'da da KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.