Uşak ve Altay’a ceza yağdı

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta oynanan Uşakspor-Altay maçının bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar sonrası iki kulübe ceza yağdırdı. Uşakspor'da futbolcular Yusufhan Çalık ve Yakup Anıl Karadağ ile kaleci antrenörü Ercan Aykanat, Altay müsabakası sonrası rakip takım sporcusuna yönelik saldırıları nedeniyle 5'er maç men cezası ve 10'ar bin TL para cezası aldı. Kaleci antrenörü Aykanat, son düdüğün ardından yaşanan arbedede Altaylı stoper Ahmet Yakup Çoban'a tokat atmış, daha sonra yaptığı açıklamada siyah-beyazlı camiadan özür dilemişti. Altay'da kırmızı kart gören forvet Onur Yıldız ve ön libero İsa Toygar Ekinci'nin cezalarında indirime gidildi. İlgili madde nedeniyle ilk etapta iki futbolcuya verilen 5'er maç men cezası, kulübün yaptığı fotoğraflı ve videolu savunmalar sonrası düşürüldü. Kurul; İsa'a 3 maç, Onur'a ise 1 maç ceza verdi.