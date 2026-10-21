Balıkesirspor evine dönüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, cumartesi günü Altay'la oynayacağı 8'inci hafta maçında bu sezon ilk kez stadına kavuşacak. Sezon başında Balıkesir Atatürk Stadı'nın bakıma alınıp saha zemininin yetişmemesi nedeniyle ev sahibi olduğu Bucaspor 1928 ile Uşakspor müsabakalarını Aliağa Atatürk Stadı'nda oynayıp, 1922 Akşehir Spor'u Soma Nazım Yavuz Stadı'nda ağırlayan kırmızı- beyazlılar, Altay randevusuna Balıkesir'de çıkacak. Ev sahibi olduğu 3 maçta 3 galibiyet alan Balıkesir temsilcisi bu periyotta 11 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. Balıkesir'deki son maçına geçen sezon 24 Nisan'da Eskişehirspor'la oynadığı play-off karşılaşmasında çıkan Balıkesirspor, 184 gün sonra taraftarının önünde 3 puan mücadelesi verecek.