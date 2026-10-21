Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu hakkında suç duyurusu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eski Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında 7 hakem ve gözlemci, "İftira" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci, Süleyman Abay ve Cevdet Kömürcüoğlu adına sunulan dilekçede, şüphelilerin asılsız iddialarla müştekilerin görevden uzaklaştırılmasına ve mesleki itibarlarının zarar görmesine neden olduğu öne sürüldü. Suç duyurusunda, yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında incelenen dijital materyallerde tespit edilen yazışmalara yer verildi. Dilekçedeki iddialara göre Hacıosmanoğlu, 26 Temmuz 2024'te Gündoğdu'ya 2015 yılına ait müsabaka listelerini göndererek bazı isimlerin terör örgütüyle ilişkilendirilmesini ve görevden alınmalarını istedi. Gündoğdu'nun da bu talimat doğrultusunda hareket ettiği iddia edildi. Dilekçede, müştekiler hakkında daha önce yapılan incelemeler sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği hatırlatılarak, aynı iddiaların yeniden gündeme getirilmesinin iftira suçunu oluşturduğu savunuldu.

KAMU DAVASI TALEP EDİLDİ

BAŞVURUDA, yazışma kayıtları ve adli bilişim raporlarının dosyaya eklenmesi, önceki soruşturma dosyasının getirtilmesi ve iki şüpheli hakkında kamu davası açılması için iddianame düzenlenmesi talep edildi.